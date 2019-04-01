Троих детей вернули из Сирии в Россию

Трое российских детей отправились в Россию из сирийского лагеря для беженцев «Аль-Хол». Об этом сообщил заместитель председателя некоммерческой организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Саблин уточнил, что трое детей приехали в Сирию вместе с родителями из Северной Осетии, которые хотели примкнуть к запрещенной в России организации «Исламское Государство» (ИГИЛ). После гибели взрослых семилетние мальчики-близнецы и пятилетняя девочка жили среди беженцев. «Не могли не помочь и этим осиротевшим детям. Они ни в чем не виноваты, родители обрекли их на такую участь», — цитирует Саблина РИА «Новости».
Ранее представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский заявил, что Россия не будет возвращать своих граждан, уехавших воевать на стороне боевиков. По его словам, если они решат вернуться, то им предстоит пройти проверку. Тем, кто совершал убийства, будут грозить суровые наказания в соответствии с законом. Всем остальным разрешат жить на территории России, но только под постоянным присмотром спецслужб.