Москва не будет возвращать россиян, уехавших к террористам

Россия не видит смысла возвращать граждан, воевавших на стороне террористов Фото: depositphotos.com © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Россия не будет возвращать своих граждан, уехавших воевать на стороне запрещенной на территории РФ организации «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом заявил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский.

«Что касается того, чтобы специально кого-то оттуда возвращать, я думаю, такой задачи не стоит. Те, кто сознательно уехал, даже если они посчитали, что ошиблись, это их жизненный выбор, это их судьба», —передает ТАСС слова Пржездомского.

По словам официального представителя НАК, если воевавшие на стороне террористов россияне решат вернуться, то им предстоит пройти проверку. Тем, кто совершал убийства, будут грозить суровые наказания в соответствии с законом. Всем остальным разрешат жить на территории России, но только под постоянным присмотром спецслужб.

Ранее «URA.RU» писало о судьбе боевиков, возвращающихся в Россию после войны в Сирии, и их ближайших родственников. Если мужчин везде ожидали большие сроки за участие в террористической деятельности, то к их женам в отдельных регионах отнеслись снисходительно. К примеру, в Чечне их посчитали жертвами террористов и отказались от уголовного преследования. В Дагестане же заводили уголовные дела и на женщин, но при вынесении приговоров большинству из них предоставляли отсрочку, пока их дети не станут самостоятельными.