Автобус влетел в фуры под Петербургом, есть пострадавшие. Фото

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Автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
Автобус столкнулся с грузовиком в Ленинградской области Фото:

Автобус столкнулся с грузовыми автомобилями под Санкт-Петербургом. В результате происшествия более десяти человек получили травмы.

«Автобус влетел в фуры под Петербургом», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что более десяти человек травмированы. Среди раненых имеются и дети. В настоящее время на месте происшествия активно работают оперативные службы.

Инцидент произошел с пассажирским автобусом № 181. Он столкнулся с фурой в поселке Новоселье, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с экзаменационным участком ГИБДД.

В ДТП пострадали более десяти человек
В ДТП пострадали более десяти человек
Фото:

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Автобус столкнулся с грузовыми автомобилями под Санкт-Петербургом. В результате происшествия более десяти человек получили травмы. «Автобус влетел в фуры под Петербургом», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что более десяти человек травмированы. Среди раненых имеются и дети. В настоящее время на месте происшествия активно работают оперативные службы. Инцидент произошел с пассажирским автобусом № 181. Он столкнулся с фурой в поселке Новоселье, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с экзаменационным участком ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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