Автобус столкнулся с грузовыми автомобилями под Санкт-Петербургом. В результате происшествия более десяти человек получили травмы.
«Автобус влетел в фуры под Петербургом», — сообщает РЕН ТВ. Там добавили, что более десяти человек травмированы. Среди раненых имеются и дети. В настоящее время на месте происшествия активно работают оперативные службы.
Инцидент произошел с пассажирским автобусом № 181. Он столкнулся с фурой в поселке Новоселье, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, рядом с экзаменационным участком ГИБДД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.