Развод предлагается сопроводить «изъятием» фамилии у супруги Фото: Pixabay

Предложение депутата Заксобрания Ленинградской области наделить мужчин правом забирать свою фамилию у бывших жен коснется публичных и успешных людей, заявила «URA.RU» руководитель «Центра семейного права» Светлана Кривобокова. В то же время эта инициатива нереализуема, так как противоречит законодательству, подчеркнула она.

Эксперт напомнила, что согласно Гражданскому кодексу у человека есть право на имя, которое не может нарушить никто другой. «Любой совершеннолетний вправе его использовать, как хочет. Еще одно препятствие заключается в том, что в таком случае будут нарушаться и права детей, в частности несовершеннолетних», — подчеркнула Кривобокова. В целом, считает она, эта проблема для большинства людей не такая уж серьезная. «Идея направлена на защиту тех слоев населения, которые более известны, популярны и богаты. А тех, кто думает о том, как дальше жить, такие нюансы семейной жизни, как правило, не тревожат», — добавила юрист.

При этом обосновать в суде «изъятие» фамилии в случае недовольства поведением экс-супруги мужчине будет сложно, подчеркивает Кривобокова. «Если ее поступки и поведение не имеют под собой прямых оскорблений и дискредитации, то иск о защите чести и достоинства неприменим. Ведь человека конкретно никто не оскорблял. К тому же в обществе хватает однофамильцев, многие из которых достаточно известны, чтобы нанести такой вред, ведь публика не всегда знает, кто на ком был женат», — заявила эксперт.

Обосновать в суде «изъятие» фамилии у жены будет непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров сообщил «URA.RU», что направил обращение в Минюст с предложением внести поправки в Семейный кодекс. Нововведение предполагает дать возможность мужчинам забирать у бывших жен свою фамилию после развода. По словам политика, эта инициатива касается в первую очередь элиты и публичных пар.

«Бывает, что когда они расходятся, то у супруги остается фамилия мужа. И в дальнейшем она начинает спекулировать ею, а также совершать действия, которые могут спровоцировать скандал, историю и репутационные риски для него. А иногда причиной развода бывает супружеская неверность или обман со стороны женщины. Разумеется, в таком случае мужчина не хочет оставлять ей свою фамилию», — пояснил депутат.