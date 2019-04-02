Челябинский губернатор Текслер урежет функционал Гаттарову

Виктор Литовченко (справа) объяснил Алексею Текслеру (в центре), почему фермеров должны учить специалисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новая власть в Челябинской области

Минэкономразвития Челябинской области, которое курирует и. о. вице-губернатора Руслан Гаттаров, лишат полномочий по обучению фермеров. Такое решение обсуждается после визита врио губернатора Алексея Текслера в Южно-Уральский аграрный государственный университет (ЮУрАГУ), сообщили «URA.RU» собственные источники. Обучением фермеров будет заниматься только министерство сельского хозяйства региона, за работу которого отвечает и. о. вице-губернатора Сергей Сушков.

«Нас настораживает, что подготовку фермеров начало минэкономразвития области, — обратился к Алексею Текслеру ректор ЮУрГУ Виктор Литовченко накануне во время визита врио губернатора. — Сапоги должен тачать сапожник». По словам ректора, программа курсов для начинающих фермеров в минэкономразвития включает лишь 16 часов занятий. «Вряд ли можно дать за это время сколько-нибудь достаточные знания. К тому же когда этим занимается неспециализированное ведомство», — сделал вывод Виктор Литовченко.

Руслан Гаттаров, как и его коллега Сергей Сушков, от комментариев воздержался Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как пояснил Литовченко «URA.RU», обучением фермеров давно занимается областной минсельхоз. На подготовку уходит 76 часов. Но в этом году подобные курсы открыли и при минэкономразвития области. «Получают одинаковые удостоверения, хотя уровень подготовки разный», — говорит ректор.

В пресс-службе минэкономразвития «URA.RU» заявили, что фермерские курсы организованы при центре поддержки предпринимателей «Территория бизнеса», подконтрольном министерству. «Речь идет об обучении фермеров только как предпринимателей, а не сельскому хозяйству», — уточнили в пресс-службе.

«Сейчас принимается решение, чтобы запретить „Территории бизнеса“ заниматься подготовкой фермеров. По сути, минэкономразвития вторглось в чужие сферы. Но каждый должен отвечать только за свое направление, и новый руководитель области это понимает», — рассказал «URA.RU» собственный источник. Сергей Сушков и Руслан Гаттаров от комментариев воздержались.