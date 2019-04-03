На Урале женщина грозит самосудом девочке, напавшей на ее пожилых родителей

Девочка плеснула в глаза пенсионерам спиртосодержащей жидкостью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Новоуральске Свердловской области девочка плеснула в глаза 60-летней паре спиртосодержащую жидкость. Пенсионеры просили подростка не клеить на их подъезд рекламные объявления. Теперь дочь пострадавших грозит девочке самосудом.

Инцидент произошел возле дома на улице Ленина, 96. Пенсионеры увидели расклейщицу объявлений мебельного магазина и попросили ее не клеить бумагу на их подъезд, чтобы не разводить лишнюю грязь.

«Она в ответ заявила что-то вроде „я делаю то, что считаю нужным“. После того, как папа загородил ей проход к подъезду, она выхватила из кармана пузырек с какой-то спиртосодержащей жидкостью и плеснула ему в глаза. Потом попыталась сбежать, но наткнулась на мою маму, которой тоже плеснула в глаза. Мама ничего не видела, но мертвой хваткой вцепилась в подростка», — рассказала «URA.RU» Ирина, дочь пострадавших пенсионеров.

Девочка стала кричать на всю улицу, что ее убивают и насилуют. Подошли люди, вызвали полицию. Приехавшим полицейским девочка сказала, что ей 15 лет, что ее родители алкоголики, а она зарабатывает себе на жизнь. Полицейский вернул ей бутылку со спиртом, после чего девочка сбежала.

«По записям с камеры видно, что полицейский даже не попытался ее поймать, просто стоял и смотрел. Когда напарник спросил, почем он не ловит сбежавшую, он просто походил и вернулся. Из этого можно сделать вывод, что он специально ее отпустил. У нас городок маленький. Если полиция и дальше ничего не будет делать, я разыщу эту девочку и устрою над ней самосуд. После ее нападения мои родители получили серьезные ожоги глаз. А мама после инсульта, и они оба в опасном для здоровья положении», — добавила Ирина.

В полиции Новоуральска сообщили «URA.RU», что заявление от потерпевших зарегистрировано и по нему проводится проверка.