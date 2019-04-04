В Екатеринбурге состоится пресс-конференция, которую организуют защитники Алексея Миронова — начальника Свердловской железной дороги, обвиняемого во взятке и превышении должностных полномочий. Об этом «URA.RU» сообщили его адвокаты. Встреча пройдет во вторник, 9 апреля, в 12 часов, по адресу ул. Тургенева, 28.
Это будет первое публичное мероприятие, проводимое защитниками Миронова. Говорить с журналистами будут вице-президент Свердловской областной коллегии адвокатов Игорь Михайлович (обычно он не общается с прессой, но в этот раз изменит своим привычкам), а также адвокат Сергей Колосовский, хорошо известный на Урале по многим резонансным делам.
«Раздадим аудиозаписи интересных разговоров», — обещает он. Как пояснил «URA.RU» защитник, речь идет о записях, на которых слышно, как заявители по делу главы СвЖД вымогают деньги. Также журналистам обещают сенсацию. «Впервые расскажем о том, кто на самом деле посадил Миронова», — заявляет Колосовский.
Начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова задержали 13 декабря 2018 года, арестовали и отправили в СИЗО. Его обвиняют по статьям «получение взятки должностным лицом» и «злоупотребление служебными полномочиями». 18 февраля суд отпустил Миронова под домашний арест.
На днях стало известно о задержании людей из противоположного лагеря — бизнесмена Евгения Акулова, близкого знакомого руководителя фирмы «СтройТИКС» Евгения Савранина — заявителя по делу Миронова.