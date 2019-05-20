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Губернатор Решетников встретится с китайцами в Чебоксарах

Ритис Бараускас
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 08:46
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V всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Пермь, решетников максим
Решетников встретится с гражданами КитаяФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников 23 мая уедет в Чебоксары. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе главы региона. В столице Чувашской Республики пройдет межрегиональное совещание, посвященное сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа с китайскими территориями.

«Пермский край с прошлого года сотрудничает с китайской провинцией Цзянси. Недавний визит китайской делегации в Пермь подтверждает высокий интерес со стороны иностранных партнеров», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе губернатора Пермского края.

Сегодня, 20 мая, губернатор Решетников обсудит с главами муниципалитетов Прикамья переход на цифровое телевидение, итоги работы портала «Управляем вместе» и систему мотивации граждан к здоровому образу жизни.

Вечером понедельника Решетников посетит церемонию открытия XIII международного Дягилевского фестиваля. Планируется, что в этом году в дни фестиваля Пермь посетит не менее двадцати тысяч гостей. А уже 24 мая вопросы культуры глава региона поднимет на заседании правительства Пермского края.

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