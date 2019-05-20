Летом в Екатеринбурге ждут иностранцев, в чьих руках окажется судьба города на ближайшую пятилетку

В начале лета в Екатеринбург приедет важная иностранная комиссия. На заседании правительства 20 мая губернатор Евгений Куйвашев анонсировал приезд международных гостей, курирующих Универсиаду-2023, заявку на которую подал Екатеринбург.
«В целом мы идем в графике: завершена подготовка заявочной книги, в процессе согласования находится программа Универсиады, в том числе включение в нее дополнительных дисциплин. Мы вступаем в завершающий этап подготовки: во второй половине июня состоится инспекционный визит представителей Международной федерации студенческого спорта. Мы должны убедительно показать, что идея проведения Универсиады у нас — хорошая, имеет мощную поддержку, а мы способны провести это крупнейшее международное событие», — сказал губернатор.
Все озвученные задачи «в ежедневном режиме» губернатор поручил контролировать своему первому заместителю Алексею Орлову. Вопрос об Универсиаде шел вне повестки, которая сегодня целиком была посвящена окончанию отопительного сезона 2018—2019 годов и началу подготовки к следующему. На заседании правительства кабинет министров присутствовал в полном составе.