МВД пожаловалось на обнищание полицейских

В прошлом году зарплату полицейским подняли впервые за пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия прибавок к зарплатам в 2012—2017 годах. Об этом заявил замглавы МВД Аркадий Гостев.

«Размеры денежного довольствия сотрудников органов внутренних дел оставались неизменными с 2012 года по 2017 год. [Из-за инфляции] в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников», — сказал Гостев, выступая на комитете Совета Федерации по обороне. По его словам, впервые за пять лет зарплаты полицейских были проиндексированы в начале прошлого года на 4%. Следующее повышение намечено на октябрь этого года, передает РИА «Новости».

В начале года «URA.RU» писало о возможных массовых отставках в ГИБДД, которые могут коснуться в основном возрастных сотрудников. По мнению некоторых экспертов, это может быть связано с совершенствованием технологий надзора за исполнением правил дорожного движения. Слухи об отставках подкреплялись тем, что в конце прошлого года Владимир Путин подписал указ об увольнении десяти тысяч сотрудников ГИБДД.