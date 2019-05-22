Брат бизнесмена Гуцериева покинул руководство «РуссНефти»

Саит-Салам Гуцериев отказался от места в совете директоров «РуссНефти» Фото: сайт компании «РуссНефть»

Брат основателя «РуссНефти» Михаила Гуцериева — Саит-Салам Гуцериев — покинул совет директоров нефтяной компании. Информация об этом опубликована на сайте центра раскрытия информации.

Решение уже утверждено на собрании совета директоров, которое состоялось 21 мая. «Исключить кандидатуру Гуцериева С. С. из списка кандидатов <…> в связи с отзывом согласия на избрание в состав Совета директоров ПАО НК „РуссНефть“», — говорится в сообщении.

Представитель нефтекомпании отказался от комментариев, пишет РБК. Источник агентства, близкий к «РуссНефти» пояснил, что Саит-Салам написал самоотвод. Вместо него в список кандидатов в совет директоров включен Роман Тян. Последний является заместителем гендиректора по экономике и финансам нефтяной компании «Нефтиса» в составе промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаила Гуцериева.