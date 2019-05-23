Поставлять автомобили для тюменского правительства за 23 млн рублей будут уральцы

В автопарке правительства появится 12 новых автомобилей Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени подвели итоги аукциона на поставку 12 автомобилей Toyota для правительства Тюменской области. Победителем стала ООО «Оками Урал» — компания из Екатеринбурга. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На торги заявилось четыре компании, три из них были допущены до второго этапа. ООО «Оками Урал» заявила наименьшую стоимость контракта — 23,4 млн рублей при первоначальной стоимости контракта в 25,1 млн рублей.

Согласно документам, победителю предстоит доставить в гараж областного правительства два седана в цвете черный металлик с автоматической коробкой передач и мощностью двигателя в 240 лошадиных сил. Заказчик — управление делами правительства региона — предъявлял к этим авто ряд требований, в том числе к отделке салона: он должен быть из дерева, а сиденья — из кожи. Еще десять автомобилей ждут с мощностью двигателя от 180 лошадиных сил.

По информации сервиса раскрытия информации «СБИС», «Оками Урал» зарегистрирована в Екатеринбурге и регулярно участвует в госзакупках на поставку автомобилей для правительств разных регионов и околовластных структур. В общей сложности организация заключила контракты на 95 млн рублей. Выручка компании составляет 2,1 млрд рублей.