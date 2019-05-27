Мэрия опубликовала список мест для строительства храма Святой Екатерины. Выглядит он странно

Жители Екатеринбурга вышли на несанкционированный митинг, когда в сквере началось строительство храма Фото: официальный сайт Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Мэрия Екатеринбурга раскрыла список площадок, которые горожане предложили под строительство собора Святой Екатерины. В перечень вошло 48 мест, в том числе пустырь на Белинского-Фурманова, недостроенная гостиница на Куйбышева, Площадь 1905 года и сквер у драмтеатра. Правда документ почему-то опубликован на старом сайте городской администрации.

Сам перечень тоже выглядит очень странно — в нем встречаются повторы — дважды указан недострой на Октябрьской площади и Приборостроительный завод. Еще местами указан точный адрес площадки, а местами — просто район города: «на месте снесенной телебашни», «Экспо», «Химмаш».

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга не смогли ясно объяснить появление списка в таком виде. Здесь сначала сообщили, что видят перечень впервые и в нем вообще должно быть 37 площадок. Чуть позднее в пресс-службе уточнили, что публикация списка действительно готовилась.

По каким причинам список был опубликован на старой версии сайта — неясно Фото: скриншот сайта мэрии

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка объяснила: информацию разместили на подсайте мэрии Екатеринбурга (функционирует наравне с основным сайтом) из-за технического удобства. Список площадок, которые предлагают горожане, будет обновляться каждое утро до 30 мая, последнего дня приема предложений. Поскольку список формируется автоматически, в нем могут появиться ошибки, которые допустили екатеринбуржцы.

В Екатеринбурге почти неделю длились несанкционированные митинги против строительства собора Святой Екатерины в сквере у театра драмы. В итоге мэрия решила провести опрос среди горожан, чтобы выбрать оптимальное место. Перед тем, как начать голосование, власть организовала сбор мнений горожан. Из предложенных вариантов будет создан шорт-лист.