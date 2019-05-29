Жириновский предложил вернуть ссылки в Сибирь

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости вернуть такую меру наказания, как ссылка. Об этом политик написал у себя в telegram-канале, комментируя выступление генпрокурора Юрия Чайки перед депутатами Госдумы.
«Мы предлагаем вернуть такой вид наказания, как ссылка, — написал Жириновский. — Это и не лишение свободы в полном смысле и в тоже время серьезное ограничение, потому что человек вынужден уехать из города, оторваться от привычной жизни». По словам политика, сейчас число заключенных в России существенно сократилось, однако в местах лишения свободы по-прежнему содержится больше заключенных, нежели когда-то в царской России.
Партийный лидер отметил, что ничтожно малое число оправдательных приговоров остается одним из главных вопросов к российским прокурорам. Когда во всем мире этот показатель достигает 20%, в России он не превышает 0,2%. «Зачем мы прогоняем полстраны через тюрьмы? — недоумевает политик. — Запирать за решеткой нужно только убийц, насильников, наркоторговцев, крупных мошенников и воров, остальным назначать наказания, не связанные с лишением свободы».
Жириновский приводит примеры и избирательности уголовного законодательства в России. «Два футболиста Кокорин и Мамаев устроили гулянку, кого-то ударили и вот уже два года сидят в тюрьме! — возмутился глава партии. — А другой футболист — Аяз Гуляев из „Спартака“ — на глазах у множества людей в кровь избивает иностранца и отделывается штрафом в 150 тысяч рублей».
Между тем приговор Кокорину и Мамаеву неоправданно жестким считает не только Жириновский. По мнению ряда юристов, к реальным срокам футболистов приговорили из-за общественного резонанса дела, напоминает «Национальная служба новостей».