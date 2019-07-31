Россияне перед эмиграцией стали массово скупать недвижимость в Испании

Россияне стали массово скупать коммерческую недвижимость в Испании. По словам аналитиков, люди стремятся переехать из России и подготавливают для этого почву.
«Спрос на недвижимость в Испании порождает желание многих обеспеченных россиян уехать из страны», — приводит «
По словам эксперта Prian.ru Филиппа Березина, стремятся вкладываться в бизнес те россияне, которые уже купили жилье в Испании. Также стимулирует к покупке коммерческой недвижимости положительный прогноз в экономике страны. К 1 января 2019 года в Испании стало проживать на 4,9% больше россиян, чем к началу 2018 году.
Вторая по популярности при приобретении коммерческой недвижимости для россиян — Германия. За год интерес к ней вырос на 20%. Третье место — у Финляндии.
Ранее стало известно, что россияне стали массово приобретать жилье в Турции. Покупателей привлекают перспективы для детей и упавшие цены на недвижимость. Стоимость квартир около моря начинается от 40-50 тысяч евро, a домов — от 220 тысяч евро, передает «Национальная служба новостей».