30 июля 2019

Россияне перед эмиграцией стали массово скупать недвижимость в Испании

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, барселона, флаг испании, достопримечательности испании
Россияне стремятся обосноваться в Испании, скупая там коммерческую недвижимостьФото: depositphotos.com

Россияне стали массово скупать коммерческую недвижимость в Испании. По словам аналитиков, люди стремятся переехать из России и подготавливают для этого почву.

«Спрос на недвижимость в Испании порождает желание многих обеспеченных россиян уехать из страны», — приводит «Коммерсант» слова основателя Indriksons.ru Игоря Индриксонса. Спрос на коммерческую недвижимость за первую половину 2019 года вырос в четыре раза. Наиболее популярны у россиян кафе, гостиницы и магазины, от которых в дальнейшем покупатели рассчитывают получать прибыль.

По словам эксперта Prian.ru Филиппа Березина, стремятся вкладываться в бизнес те россияне, которые уже купили жилье в Испании. Также стимулирует к покупке коммерческой недвижимости положительный прогноз в экономике страны. К 1 января 2019 года в Испании стало проживать на 4,9% больше россиян, чем к началу 2018 году.

Вторая по популярности при приобретении коммерческой недвижимости для россиян — Германия. За год интерес к ней вырос на 20%. Третье место — у Финляндии.

Ранее стало известно, что россияне стали массово приобретать жилье в Турции. Покупателей привлекают перспективы для детей и упавшие цены на недвижимость. Стоимость квартир около моря начинается от 40-50 тысяч евро, a домов — от 220 тысяч евро, передает «Национальная служба новостей».

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