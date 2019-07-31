«Ипотечные каникулы„получиться оформить лишь один раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Российские элиты объединились для разгона митинга в Москве. Жесткие задержания дали сигнал обществу о сплочении силовиков и чиновников против «общего врага». Разбираемся, чему оппозиции стоит учиться у власти и какую опасность несут протесты для режима.

На главном оборонном заводе Прикамья прогремел взрыв. Из-за аварии пострадали пять сотрудников предприятия. Гендиректор завода рассказал о причинах ЧП.

Состояние пострадавших в ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором ухудшилось. Водитель второго авто вместе с пассажиркой находятся в коме. Второй пассажир, отделавшийся переломом ноги, рассказал о первых минутах после аварии и том, как экс-чиновник больше заботился о своем авто, чем о пострадавших из-за него людях.

Россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить «ипотечные каникулы». Правда, лишь один раз. Но смягчение долгового бремени поможет далеко не всем, считают эксперты.

ГИБДД опубликовала карты камер наблюдения на российских дорогах. После этого сайт Автоинспекции стал недоступен. В Госдуме же решение ГИБДД раскрыть местонахождение камер осудили, предсказав всплеск аварий.

Россия купит у Олега Дерипаски 200 мусоровозов, чтобы подарить их африканской Сьерра-Леоне. Компания российского бизнесмена заработает на этом почти полмиллиарда рублей.