Государство «подарит» заводу Дерипаски полмиллиарда рублей

Порядка 200 мусоровозов на платформе ГАЗ Россия передаст правительству африканской Сьерра-Леоне для решения острой экологической проблемы, сообщает проект Baza. Как выяснили журналисты, на покупку автомашин, запчастей к ним, доставку и обслуживание из бюджета будет выделено 455,6 млн рублей, которые получит поставщик — ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ», акционером которого является бизнесмен Олег Дерипаска.
«В пресс-службе ГАЗа заявили, что не будут комментировать ситуацию с поставками мусоровозов в Сьерра-Леоне», — передает Baza. Тем не менее журналисты выяснили, что проект безвозмездной для африканской страны поставки уже согласован на высшем уровне.
Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Али Кабба встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в начале этого года, напоминает издание. Уже после этой встречи правительство африканского государства обратилось к России с просьбой передать «на безвозмездной основе» 200 российских мусоровозов. При этом в письме якобы указывалось, что автомобили должны иметь шасси ГАЗ-3309, а поставщиком выступать ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ».
Группа ГАЗ Олега Дерипаски ранее направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд рублей в качестве господдержки. При этом годом ранее правительство РФ выделяло группе в качестве финансовой поддержки еще восемь миллиардов рублей.
Что касается Сьера-Леоне, то экологическая катастрофа грозит ее столице — Фритауну. Страна считается одной из беднейших, а жители городов годами выбрасывают отходы прямо на улицы или в реки.