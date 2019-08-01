Российские банки развернули войну за предпенсионеров

Российские банки вступили в конкурентную борьбу за предпенсионеров. По плану кредитных организаций, привлеченные к услугам клиенты должны будут перевести к ним свои пенсии.
«В законодательстве люди, выходящие на пенсию через пять лет (женщины от 50 лет и мужчины от 55 лет — ред.), выделены отдельной группой, Сбербанк готовит для таких клиентов, а их в банке семь миллионов, специальные предложения», — пишет «
Ранее основным игроком на рынке пенсионных выплат являлся Сбербанк, однако сейчас конкуренцию ему составит Почта-банк, который располагает большим числом офисов (18 тысяч против 14 тысяч точек обслуживания). Предложения для предпенсионеров также разрабатывают в ВТБ и Совкомбанке.
Банки планируют привлекать клиентов снижением ставок по кредиту, надбавками к ставкам по вкладам и кешбэком. Особую выгоду от программ банков предпенсионеры вряд ли получат, считает главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. «Как эти программы трансформируются в деньги для граждан, большой вопрос», — заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что с 1 января в РФ выросли пособия по безработице для предпенсионеров — до 11,2 тысячи рублей. Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу и увольнение сотрудников предпенсионного возраста, напоминает «Национальная служба новостей».