Власти решили, кто изменит облик Екатеринбурга за четыре года

Свердловское правительство создало первый орган в рамках подготовки к проведению в Екатеринбурге в 2023 году летней Универсиады. О создании строительной дирекции на заседании в четверг, 1 августа, доложил вице-губернатор и глава мингосимущества Свердловской области Сергей Зырянов.
«Программой управления госсобственностью предусмотрено создание в 2019 году АНО «Дирекция по строительству объектов универсиады 2023», — сказал вице-губернатор. Целью создания данной организации является содействие в подготовке к проведению спортивных и иных мероприятий в рамках 32 всемирной летней «Универсиады», в том числе, путем создания объектов инфраструктуры.
Кто возглавит дирекцию, в докладе Зырянова не уточнялось. Ранее высказывались предположения, что этот пост может занять бывший директор МУП «Водоканал. Екатеринбург» Игорь Дубровин. Куратором строительства будет вице-губернатор Сергей Швиндт.