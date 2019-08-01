31 июля 2019

Директор «Водоканала» в Екатеринбурге будет назначен до конца августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание гордумы, обсуждение протестов в сквере около театра драмы. Екатеринбург, караваев александр
Александр Караваев (по центру крупно) не будет назначен директором «Водоканала»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Новая власть в Екатеринбурге

Директор МУП «Водоканал» в Екатеринбурге будет назначен в течение ближайших недель. Об этом 1 августа, выйдя с заседания свердловского правительства, рассказал «URA.RU» глава уральской столицы Александр Высокинский.

«Ведется обсуждение потенциальных кандидатов. В течение трех недель, думаю, закроем этот вопрос», — объяснил градоначальник. Он опроверг появившуюся в политтусовке информацию о том, что директором МУПа станет депутат гордумы Александр Караваев. Дозвониться до самого народного избранника оперативно не удалось — по данным агентства, он находится в плановом отпуске.

В середине июня прежний директор «Водоканала» Игорь Дубровин ушел в отставку. Исполняющим обязанности руководителя предприятия был назначен его заместитель по безопасности Александр Разбойников, который внезапно ушел в отпуск и передал статус исполняющего обязанности главы предприятия Владимиру Коромыслову.

1 июля Александр Разбойников вернулся из отпуска, но прежний статус себе вернуть не смог. Уже 2 июля перед комиссией думы Екатеринбурга по городскому хозяйству с докладом о реконструкции Южных аэрационных сооружений «МУП «Водоканал» выступал Коромыслов.

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