Директор «Водоканала» в Екатеринбурге будет назначен до конца августа

Директор МУП «Водоканал» в Екатеринбурге будет назначен в течение ближайших недель. Об этом 1 августа, выйдя с заседания свердловского правительства, рассказал «URA.RU» глава уральской столицы Александр Высокинский.
«Ведется обсуждение потенциальных кандидатов. В течение трех недель, думаю, закроем этот вопрос», — объяснил градоначальник. Он опроверг появившуюся в политтусовке информацию о том, что директором МУПа станет депутат гордумы Александр Караваев. Дозвониться до самого народного избранника оперативно не удалось — по данным агентства, он находится в плановом отпуске.
В середине июня прежний директор «Водоканала» Игорь Дубровин ушел в отставку. Исполняющим обязанности руководителя предприятия был назначен его заместитель по безопасности Александр Разбойников, который внезапно ушел в отпуск и передал статус исполняющего обязанности главы предприятия Владимиру Коромыслову.
1 июля Александр Разбойников вернулся из отпуска, но прежний статус себе вернуть не смог. Уже 2 июля перед комиссией думы Екатеринбурга по городскому хозяйству с докладом о реконструкции Южных аэрационных сооружений «МУП «Водоканал» выступал Коромыслов.