Порошенко заявил о разрушении «плана Путина» по уничтожению Украины

Петр Порошенко не считает свое президентство поражением для Украины Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось разрушить план России по «уничтожению Украины». Об этом экс-глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Подчеркиваю, что мы разрушили план Путина, как бы банально это не звучало, уничтожить Украину, наказать нас за революцию достоинства. Мы сейчас другое государство», — утверждает Порошенко, добавив, что не считает свое правление поражением для страны.

Сейчас бывший украинский лидер является фигурантом 11 уголовных дел, в том числе о злоупотреблении властью, давлении на судей, государственной измене. 28 июля он покинул Украину, отказавшись от государственной охраны. Изначально сообщалось, что он вместе с семьей улетел в Турцию, но позже стало известно, что они отправились в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. По данным телеканала 360, Петр Порошенко обратился к лоббистским компаниям из США за помощью для защиты от уголовного преследования.