Японии, возмущенной учениями на Курилах, посоветовали «ходить с плакатиками»

Россия проводит военные учения на острове Кунашир Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Правительство Японии, которое высказало возмущение учениями российской армии на Курилах, ничего не добьется. Такое мнение корреспонденту «URA.RU» высказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Россия проводит на Курилах учения ежегодно. На острове Сахалин есть военная база, корабли, ПВО — полный комплект. Ежегодно японцы протестуют против этого по дипломатическим каналам и не только. На Хоккайдо выходят демонстранты. Только этого ничего не меняет: Курилы — наша территория, и если мы хотим проводить там учения, то будем их проводить. А они пускай там и дальше с плакатиками ходят», — высказал свое мнение военный эксперт.

С 5 по 10 августа в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды российские военные проводят учебные стрельбы. Япония выразила протест по дипломатическим каналам, отмечает «Национальная служба новостей». Также генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга добавил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио.

Курильские острова являются частью России, но Япония считает их своей территорией. Именно территориальный спор мешает правительствам двух стран заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны.