В день митинга оппозиции в Москве устроят гонки на автозаках

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, заксобрание со, улица бориса ельцина, автозаки
Водители автозаков покажут, кто из них лучше всего умеет маневрировать в городеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) проведет турнир по вождению автомобилей, предназначенных для перевозки подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УФСИН в интервью ТАСС. Турнир запланирован в Москве на 10 августа, в этот же день оппозиция готовится провести очередной митинг в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму.

«В соревновании примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России», — передают в ведомстве. Судьи будут оценивать водителей по тому, как они маневрируют при наличии препятствий в условиях города, насколько знают правила дорожного движения и умеют стрелять. Гонка состоится на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне, уточняет телеканал 360.

Турнир пройдет уже в третий раз. Он приурочен к празднованию 11 августа Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается с 2017 года. Ранее в Москве заключенные-подростки из России и Швейцарии сыграли в шахматы, напоминает «Национальная служба новостей».

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