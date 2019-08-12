Хакеры атаковали сайт «Победы» после старта распродажи авиабилетов

Пассажиры авиакомпании вынуждены платить деньги за обычную регистрацию в аэропорту Фото: Владимир Жабриков

Российская авиакомпания «Победа» заявила, что ее сайт подвергся мощной DDoS-атаке. Об этом журналистам сообщили представители лоукостера.

«Зафиксирована мощнейшая DDoS-атака, это вызвало проблемы в работе сайта», — сообщили журналистам агентства городских новостей «Москва» в пресс-службе авиакомпании «Победа».

Как пишут пользователи Twitter, 12 августа в 14 часов сайт и приложение «Победы» перестали открываться. Сбой в работе длится уже более полутора часов. При загрузке сайт выдает ошибку о том, что у ресурса появились проблемы, касающиеся работы прокси-сервера, DNS-сервера или хостинг-сервера. Когда работа сайта будет восстановлена, пока не уточняется.

Некоторые пользователи жалуются, что из-за сбоя они не могут вовремя пройти онлайн-регистрацию и вынуждены платить деньги за обычную регистрацию в аэропорту (на международных рейсах эта услуга стоит 25 евро).

Ранее «Победа» предупредила клиентов о возможных сбоях в работе своего сайта после начала распродажи билетов по 80 направлениям, который намечен 12 августа, из-за увеличения числа пользователей. Компания планирует продать 200 тысяч билетов по цене от 499 до 1999 рублей. Распродажа продлится до 18 августа.