В НАТО сочли небезопасным маневр российского пилота в ходе инцидента с самолетом Шойгу

В НАТО признали небезопасным маневр пилота российского истребителя, который сопровождал самолет Шойгу. Инцидент произошел 13 августа, когда испанский летчик приблизился к российским военным самолетам, на борту одного из которых находился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Два самолета Су-27, которые сопровождали Ту-214, летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами», — заявил военный представитель НАТО в эфире телеканала CNN. Он отметил, что НАТО пришлось поднять испанские истребители F-18 с литовской базы НАТО для оценки ситуации.
После того, как пилоты истребителей НАТО узнали о намерении Су-27, они взяли курс левее, чтобы отдалиться от российских самолетов. Один из летчиков Су-27 так же совершил маневр влево. Военный представитель заявил, что пересечение российским пилотом курса одного из самолетов F-18 является небезопасным. Он поблагодарил пилота НАТО за то, что тот сумел вовремя избежать опасной ситуации.
О приближении истребителя НАТО F-18 к самолету Шойгу над Балтийским морем стало известно 13 августа, уточняет «Национальная служба новостей». После инцидента Испания взяла на себя ответственность за истребитель, на опасное расстояние приблизившийся к самолету Шойгу, пишет телеканал 360.