Губернатор Комарова выразила соболезнования по поводу гибели школьников, пропавших на рыбалке

Тела пропавших школьников нашли с помощью спецоборудования Фото: СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования в связи с гибелью двух подростков, которые несколько дней назад пропали, отправившись на рыбалку в Березовском районе Югры. Глава региона, находясь в отпуске, лично контролировала поиски школьников.

«Соболезную родителям и близким погибших детей в Березовском районе. Мальчиков искали пять дней — спасатели, пожарные, полиция, волонтеры на суше, воде», — написала Комарова на своей странице в Instagram. Семьям погибших оказана психологическая и финансовая поддержка, добавила глава округа.

Комарова напомнила, что в поисках были задействованы эхолоты, беспилотники, самолеты Ан-2 и вертолет МИ-8. «До последнего верили. Нет слов, которые могли бы утешить родных, близких. Скорбим», — подчеркнула она.

Двое школьников 8-9-го классов пропали 19 августа. Они отправились на рыбалку на моторной лодке. Позже пустую лодку в 10 км от села Саранпауль нашли местные жители. Спустя несколько дней поисков с помощью спецоборудования тела подростков без видимых повреждений нашли примерно в 500 метрах от судна. По факту пропажи и гибели школьников следователи возбудили уголовное дело.