Уральская жена Игоря Николаева расплакалась на похоронах актрисы Назаровой

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Юлия Проскурякова не сдержала чувств во время прощания с артисткой НазаровойФото: Instagram Юлии Проскуряковой

Супруга певца и композитора Игоря Николаева, уроженка Екатеринбурга Юлия Проскурякова расплакалась на похоронах народной артистки России Александры Назаровой. Она участвовала вместе с ней в съемках проекта «Счастья! Здоровья!»

«Я запомнила ее удивительным человеком, который просто говорил со мной и открыл мне свою душу. <…> Вообще мы очень хорошо побеседовали, и я влюбилась в нее не только как в актрису, но и как в человека», — рассказала Проскурякова сайту «Вокруг ТВ». Прощание с Назаровой прошло на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает RT.

Актриса скончалась вечером 20 августа на 80-м году жизни. В театре имени Ермоловой рассказали, что она умерла в результате продолжительной болезни легких. После смерти Назаровой ее 12-летняя внучка осталась сиротой.

На счету Александры Назаровой более 100 ролей в кино. Она запомнилась зрителям по сериалам «Бригада», «Моя прекрасная няня», фильмам «Ночной дозор», «Елки», «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?» и другим.

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