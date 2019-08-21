У Александры Назаровой осталась внучка-сирота

Александра Назарова умерла на 80-м году жизни
Внучка народной артистки России Александры Назаровой осталась сиротой после смерти бабушки. Беспокойство о том, с кем останется девочка, высказал заслуженный артист России Борис Смолкин.
«По приблизительным подсчетам Смолкина, девочке 11-12 лет», — передает сайт телеканала «Звезда». Также артист отметил, что Назарова была светлым и одиноким человеком. По его словам, ее жизнь была «не очень веселая».
Назарова умерла на 80-м году жизни, сообщает портал «Утро.ру». Актриса скончалась в результате продолжительной болезни легких. Артистка запомнилась ролями в сериалах «Бригада», «Моя прекрасная няня», фильмах «Ночной дозор», «Елки», «Экипаж», «Принцесса на бобах», «А если это любовь?» и других. Всего Назарова сыграла более 100 ролей в кино.