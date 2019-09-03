Убийцы бизнесмена в Челябинской области объявлены в розыск

Обвиняемые в убийстве златоустовского предпринимателя Давида Худояна объявлены в розыск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские силовики установили подозреваемых в убийстве 22-летнего предпринимателя Давида Худояна в Златоусте. В розыск объявлены 23-летний Руслан Кравченко и 25-летний Илья Каменев, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

Замначальника следственного отдела по Златоусту Александр Распопов подтвердил, что подозреваемые установлены, ведется их розыск. «Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). По предварительной версии, преступление произошло из-за межличностного конфликта, он не связан ни с бизнесом, ни с национальностью потерпевшего или подозреваемых. Более того, у них был один круг общения», — добавил силовик.

Давид Худоян под утро 2 сентября был доставлен в горбольницу с пулевым ранением живота. Врачи не смогли его спасти. У Худояна в Златоусте осталось несколько братьев, они продают хлебобулочные изделия в большом объеме и ремонтируют различные объекты. По данным источника, Худояны являются родственниками семьи Сгоянов, которые очень близки к подавшему в отставку мэру Вячеславу Жилину.