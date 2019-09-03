Алексея Севастьянова (справа) заподозрили в плагиате баннера Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

В челябинских соцсетях распространяется фото, копирующее агитационный баннер врио губернатора Алексея Текслера, однако выполненное от имени его соперника на выборах юриста Алексея Севастьянова. Последний заверил корреспондента «URA.RU», что не имеет к этому никакого отношения.

Оригинальный баннер выполнен в виде переписки в одном из мессенджеров, где Текслер приглашает прийти на выборы. «Обязательно», — говорится в ответе. На снимке, который пересылают друг другу пользователи соцсетей, вместо Текслера указана фамилия экс-губернатора Михаила Юревича, который призывает проголосовать за Севастьянова. В остальном картинки не отличаются.

«В интернете ходит много мемов. Видимо, любители пошутить сделали этот. Юревич не принимает участия в моей кампании. Он ее не финансирует, не помогает даже советом. Излишнее внимание к нему может усугубить его положение в плане уголовного дела», — сказал Севастьянов. Он считается наиболее близким к Юревичу кандидатом, при экс-губернаторе Севастьянов работал уполномоченным по правам человека в области.

Пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь отказался обсуждать фотографию и подчеркнул, что комментирует только работу шефа.

В челябинские губернаторы также баллотируются депутат гордумы Челябинска Константин Нациевский (КПРФ), депутат Госдумы Виталий Пашин (ЛДПР) и бизнесмен Сергей Смышляев («Родина»).

Фото: telegram-канал «Кутикулы»