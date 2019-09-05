В Москве готовят документы на главу челябинской полиции

Генерал Андрей Сергеев ждет решения по своей карьере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У начальника ГУ МВД по Челябинской области Андрея Сергеева 13 сентября истекает срок действия контракта. В ближайшие дни он ждет кадрового решения президента, сообщил «URA.RU» источник в полицейском главке региона.

По данным инсайдера, с большой вероятностью полномочия Сергеева будут продлены минимум до конца года, после чего будет принято решение либо о переводе в другой регион, либо о новом пятилетнем контракте. В пресс-службе ГУ МВД по области рекомендовали с вопросами о назначениях или продлении срока службы руководства обращаться в МВД России.

Сергеев назначен в Челябинск указом президента от 11 сентября 2014 года. Пятилетний контракт с ним подписан с 13 сентября. В Челябинске он получил звание генерал-лейтенанта. Ранее руководил УМВД по Хабаровскому краю (2010—2014 годы), УВД Магаданской области (2007—2010 годы), а начинал работать в полиции родной Новосибирской области.