Билан проведет в Самаре «трезвый» концерт

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Дима Билан пил коньяк перед выходом на сцену в День городаФото: страница Димы Билана в Instagram @bilanofficial

Команда певца Димы Билана ведет переговоры с департаментом культуры мэрии Самары о проведении нового концерта, который артист пообещал дать после скандального нетрезвого выступления на Дне города. Об этом сообщили в ведомстве.

«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры», — приводит слова представителя департамента РИА «Новости».

Ранее жителей Самары возмутило выступление Димы Билана в нетрезвом состоянии на Дне города. Горожане потребовали у местных властей извинений за такой концерт. Сам артист записал видео, в котором признался, что пил перед выходом на сцену коньяк, передает Life. Певец извинился перед зрителями и пообещал вернуться в Самару с хорошим концертом.

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