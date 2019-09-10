Билан проведет в Самаре «трезвый» концерт

Дима Билан пил коньяк перед выходом на сцену в День города
Команда певца Димы Билана ведет переговоры с департаментом культуры мэрии Самары о проведении нового концерта, который артист пообещал дать после скандального нетрезвого выступления на Дне города. Об этом сообщили в ведомстве.
«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры», — приводит слова представителя департамента РИА «Новости».
Ранее жителей Самары возмутило выступление Димы Билана в нетрезвом состоянии на Дне города. Горожане потребовали у местных властей извинений за такой концерт. Сам артист записал видео, в котором признался, что пил перед выходом на сцену коньяк, передает