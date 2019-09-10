Бургерная Тимати в Чечне досталась односельчанину Кадырова

Ресторан Black Star Burger в Грозном, который в 2017 году открывал лично рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и глава Чечни Рамзан Кадыров, перешел местным предпринимателям Ахмеду Айдамирову и Мовсади Альвиеву, уроженцу родового села Кадыровых Центарой.
«В апреле и мае 2019 года владельцы ресторана в Грозном рэпер Тимати и его партнер Вальтер Чассем передали свои доли (50% в общей сложности) в ООО „Бургер Грозный“ местным предпринимателям Альвиеву (доля 20%) и Айдамирову (80%)», — пишет Baza со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс». Подтверждение у представителей Тимати и «Блэк стар фудс» на момент публикации получить не удалось.
Изначально учредителями ресторана, который по документам имеет название «Бургер Грозный», выступили компания рэпера «Блэк стар фудс» и ООО «Грозный-Сити», основной владелец которого — односельчанин Кадырова Альвиев.
Мовсади Альвиев — крупнейший владелец недвижимости в Чечне и соинвестор фонда им. Ахмата Кадырова. В 2015 году он получил более 90% долей в ООО «Грозный-Сити», в котором располагаются в основном чеченские госорганы. До февраля 2019 года значился владельцем трех гектаров парка вокруг правительственной резиденции Кадырова.
Ахмед Айдамиров — давний партнер Альвиева. По данным «СПАРК-Интерфакс», они вместе владели строительной компанией «Лидер-Фасад» до 2019 года. Сейчас в его владении находятся несколько промышленных производств и торговых точек безалкогольных напитков.