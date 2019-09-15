Водители мотоциклов были доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести Фото: информационное агентство «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Свердлова столкнулись два мотоцикла. Оба водителя с травмами разной степени тяжести были доставлены в городскую больницу № 23.

«Водитель мотоцикла Yamaha, выехавший на встречную полосу, доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Его подключили к искусственной вентиляции легких и аппаратам поддержания жизни», — сообщают «Ночные новости». Водитель байка Kawasaki получил различные переломы. Известно, что он сломал себе ключицу.

Причина, по которой водитель Yamaha выехал на встречную полосу и протаранил другой байк, остается неизвестной. Кроме водителей мотоциклов, в аварии никто не пострадал.