14 сентября 2019
13 сентября 2019

В Екатеринбурге произошло серьезное ДТП с участием байкеров. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители мотоциклов были доставлен в больницу с травмами разной степени тяжестиФото: информационное агентство «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Свердлова столкнулись два мотоцикла. Оба водителя с травмами разной степени тяжести были доставлены в городскую больницу № 23.

«Водитель мотоцикла Yamaha, выехавший на встречную полосу, доставлен в реанимацию в тяжелейшем состоянии. Его подключили к искусственной вентиляции легких и аппаратам поддержания жизни», — сообщают «Ночные новости». Водитель байка Kawasaki получил различные переломы. Известно, что он сломал себе ключицу.

Причина, по которой водитель Yamaha выехал на встречную полосу и протаранил другой байк, остается неизвестной. Кроме водителей мотоциклов, в аварии никто не пострадал.

Фото: информационное агентство «Ночные новости»

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© Служба новостей «URA.RU»
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