В Югре ищут преступника, подозреваемого в педофилии

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов ищут преступника, который приставал к несовершеннолетней девушке и ограбил ее. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.
«Неизвестный со спины подошел к несовершеннолетней девушке и начал выворачивать ей карманы, при этом удерживал ее за грудь», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что правоохранительные органы пытаются установить — носили ли действия грабителя сексуальный подтекст. Он также уточнил, что сейчас ведется розыск преступника. «После его поимки станет известно, носили ли действия грабителя сексуальный подтекст», — добавил собеседник агентства.
В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Получить оперативный комментарий в следственном комитете Югры также не удалось.