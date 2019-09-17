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В Югре ищут преступника, подозреваемого в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, песочница, педофил
В результате нападения грабитель вывернул карманы и сумку потерпевшейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов ищут преступника, который приставал к несовершеннолетней девушке и ограбил ее. Об этом «URA.RU» сообщил источник в силовых структурах региона.

«Неизвестный со спины подошел к несовершеннолетней девушке и начал выворачивать ей карманы, при этом удерживал ее за грудь», — сообщил инсайдер. Он также уточнил, что правоохранительные органы пытаются установить — носили ли действия грабителя сексуальный подтекст. Он также уточнил, что сейчас ведется розыск преступника. «После его поимки станет известно, носили ли действия грабителя сексуальный подтекст», — добавил собеседник агентства.

В пресс-службу УМВД ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Получить оперативный комментарий в следственном комитете Югры также не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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