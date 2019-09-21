Нейрохирург рассказал о перспективах лечения Заворотнюк

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Болезнь Анастасии Заворотнюк привлекла внимание к важной проблемеФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе рассказал о перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией.

«По опухоли никогда нельзя сказать точно, когда она появилась. Иногда у человека появляются глиомы (доброкачественные образования), а со временем они могут превратиться в глиобластому (злокачественная опухоль)», — сказал нейрохирург журналистам «Комсомольской правды». При этом, по словам врача, каждый случай такого заболевания индивидуален, а состояние пациента зависит от различных факторов — к примеру, от скорости роста опухоли, ее расположения, возможностей организма и его реакции на лечение.

Также медик подтвердил, что Заворотнюк анонимно обращалась в госпиталь Бурденко за консультациями. Однако позже актриса все же отказалась от лечения.

Сообщения о том, что актриса госпитализирована из-за начавшегося отека мозга, появились в середине сентября, уточняет «Ридус». Заворотнюк частично парализовало, и врачи ввели ее в медикаментозную кому. Сейчас у звезды появились шансы на выздоровление. Позже артистка вернулась в сознание, передает RT.

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