Профессор Дизен: геополитическая Европа нашла «новое пугало в лице РФ»

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Для решения собственных проблем ЕС понадобился общий враг в лице РФ, считает Дизен
Для решения собственных проблем ЕС понадобился общий враг в лице РФ, считает Дизен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Евросоюза (ЕС) нашли общую цель для решения собственных проблем. Они используют образ России как внешней угрозы, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заявил Дизен в видео, опубликованном на YouTube. Профессор указывает, что в условиях ухудшения экономики и увеличения государственного долга, политические лидеры Европы сосредоточили свои усилия на объединении вокруг риторики, направленной против России.

Профессор подчеркнул, что первоначальная цель Евросоюза заключалась в предотвращении военных конфликтов на территории Европы, в том числе и путем развития сотрудничества с Россией. Однако, по его словам, в настоящее время Брюссель намеренно формирует образ угрозы в лице общего врага, что служит способом отвлечения общественного внимания от проблем внутри самой ЕС.

Также Дизен добавил, что европейские политики не понимают реального положения вещей на Украине. По его словам, в Европе хотят, чтобы мирный договор состоял из полного военного поражения России, репараций и международного трибунала.

«Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО <…> Это все равно что создать военные базы России в Мексике», — сказал Дизен.

Недавно спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил идею о возможном разделении Украины в рамках мирного соглашения. Свой план он сравнил с разделением Берлина после Второй мировой войны. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскритиковал подобное предложение Келлога.

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Страны Евросоюза (ЕС) нашли общую цель для решения собственных проблем. Они используют образ России как внешней угрозы, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. «Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заявил Дизен в видео, опубликованном на YouTube. Профессор указывает, что в условиях ухудшения экономики и увеличения государственного долга, политические лидеры Европы сосредоточили свои усилия на объединении вокруг риторики, направленной против России. Профессор подчеркнул, что первоначальная цель Евросоюза заключалась в предотвращении военных конфликтов на территории Европы, в том числе и путем развития сотрудничества с Россией. Однако, по его словам, в настоящее время Брюссель намеренно формирует образ угрозы в лице общего врага, что служит способом отвлечения общественного внимания от проблем внутри самой ЕС. Также Дизен добавил, что европейские политики не понимают реального положения вещей на Украине. По его словам, в Европе хотят, чтобы мирный договор состоял из полного военного поражения России, репараций и международного трибунала. «Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО <…> Это все равно что создать военные базы России в Мексике», — сказал Дизен. Недавно спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил идею о возможном разделении Украины в рамках мирного соглашения. Свой план он сравнил с разделением Берлина после Второй мировой войны. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскритиковал подобное предложение Келлога.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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