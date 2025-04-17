Страны Евросоюза (ЕС) нашли общую цель для решения собственных проблем. Они используют образ России как внешней угрозы, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Теперь геополитическая Европа ищет новую общую цель, у них есть новое пугало в виде России <…> общий враг объединяет, так зачем им упускать такую возможность?», — заявил Дизен в видео, опубликованном на YouTube. Профессор указывает, что в условиях ухудшения экономики и увеличения государственного долга, политические лидеры Европы сосредоточили свои усилия на объединении вокруг риторики, направленной против России.
Профессор подчеркнул, что первоначальная цель Евросоюза заключалась в предотвращении военных конфликтов на территории Европы, в том числе и путем развития сотрудничества с Россией. Однако, по его словам, в настоящее время Брюссель намеренно формирует образ угрозы в лице общего врага, что служит способом отвлечения общественного внимания от проблем внутри самой ЕС.
Также Дизен добавил, что европейские политики не понимают реального положения вещей на Украине. По его словам, в Европе хотят, чтобы мирный договор состоял из полного военного поражения России, репараций и международного трибунала.
«Они потеряли чувство реальности, они годами говорили о вступлении Украины в ЕС и НАТО <…> Это все равно что создать военные базы России в Мексике», — сказал Дизен.
Недавно спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог предложил идею о возможном разделении Украины в рамках мирного соглашения. Свой план он сравнил с разделением Берлина после Второй мировой войны. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник раскритиковал подобное предложение Келлога.
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