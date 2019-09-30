Вечный огонь горит в Екатеринбурге с 1957 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге перестал гореть вечный огонь на площади Коммунаров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев.

«А кто в курсе — что у нас стряслось с вечным огнем? Не горит. Даже внутрь заглянул. Сломался? Отключили за неуплату? Теряюсь в догадках…», — написал Максим Путинцев.

В пресс-службах мэрии Екатеринбурга и АО «ГАЗЭКС» оперативные комментарии получить не удалось — не отвечают телефоны.

Фото: Максим Путинцев, facebook