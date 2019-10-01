Руководство больницы построило забор на месте, где раньше жители гуляли и рыбачили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) обвинили руководство Центральной районной больницы в растрате бюджетных средств. Ямальцы пожаловались на строительство по периметру территории учреждения забора, который не переживет первый ледоход. Видеоролик с места стройки опубликовал местный житель Василий Шушунов в группе «Злой и добрый надымчанин» соцсети «ВКонтакте».

«Всю жизнь ходили на рыбалку, за ягодами, за грибами по этому берегу, и с детьми приезжали гулять. Оказывается, этот берег — частная собственность главврача Надымской ЦРБ. Огородились бы по беседкам и гулял бы народ вдоль берега, как и всегда. Весной, конечно же, смоет, поломает льдом. Опять отмываем деньги», — подписал публикацию автор ролика.

На видеокадрах видно, что люди не могут из-за установленного забора пройти к берегу, где у них находятся снасти и лодки для рыбалки. В то же время вход в больницу в Надыме огражден лентой по той части, где ступени пришли в негодность. «Центральный вход. Красиво? Нет? Зато забор красивый возле реки», — уточнил автор.

Получить оперативный комментарий по ситуации в больнице и в пресс-службе окружного департамента здравоохранения не удалось. Там пообещали предоставить комментарий позднее.