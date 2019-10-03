Путин заступился за Сталина

Владимир Путин назвал верхом цинизма заявления о «развязывании Сталиным войны» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин считает несправедливыми высказывания некоторых политиков о том, что Сталин «развязал Великую Отечественную войну». По мнению лидера страны, такие слова являются верхом цинизма.

Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин призвал участников трезво оценить роль Сталина в Великой Отечественной войне. Он признал, что в истории страны его правление связано с репрессиями и лагерями. «Это черная страница в истории нашей страны, но уж сказать, что Сталин развязал войну — это верх цинизма. Как будто в 4 часа утра 22 июня Советский Союз напал на Германию, а не наоборот», — цитирует главу государства RТ.

Он напомнил, что именно советские войска взяли Берлин, однако потери СССР в войне оказались трагичны: 25-27 млн человек. При этом США потеряли в войне 500 тысяч человек, Великобритания максимум 400 тысяч человек. «Здесь всякие домыслы сейчас [приводятся] о вкладе в борьбу с фашизмом тех или иных стран… Самые ударные силы и по качеству, и по количеству сосредоточены были на Восточном фронте», — отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что в процессе исторических подтасовок люди «могут перестать бояться повторения этих трагедий».

Ранее блогер Юрий Хованский назвал советского вождя Иосифа Сталина «самым бездарным полководцем в истории России». Ряд оскорбительных высказываний в сторону политика Хованский опубликовал в Twitter. Также в РПЦ заявляли, что Сталину не стоит приписывать победу в Великой Отечественной войне. Глава синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Иларион обвинил его в ослаблении армии в 1930-е годы.