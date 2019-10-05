04 октября 2019

Ургант нашел объяснение неправильной парковке «Мерседеса» Михаила Боярского

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Собрание инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты России Владимира Путина. Москва, портрет, боярский михаил
У Михаила Боярского нашлись защитникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант считает, что Михаил Боярский нарушил правила парковки только из-за того, что срочно требовалось купить лекарство в аптеке. Артиста он считает человеком с «репутацией без пятен».

Ургант поделился, что говорил об инциденте с Боярским в гримерке перед записью программы на «Первом канале». «Я понял, что ему, как человеку порядочному, говорить об этом не совсем было бы комфортно в рамках передачи… Объяснять, зачем он ходил в аптеку и что там было. Видимо, это требовало той срочности, с которой он это сделал», — приводит слова ведущего информагентство Nation News.

Ургант отметил, что Боярский отлично разбирается в правилах дорожного движения и относится к категории дисциплинированных водителей. «Я часто замечал, как молодые люди нарушают правила дорожного движения и демонстрируют хамское поведение, и среди таких граждан никогда не замечал Боярского», — заявил телеведущий.

Ранее сайт «Фонтанка.ру» опубликовал снимок автомобиля Mercedes народного артиста, который был припаркован на встречной полосе у перекрестка Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы в Петербурге. Журналисты попросили объяснений у Боярского, однако он их обругал.

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