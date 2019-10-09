08 октября 2019

За облик Екатеринбурга будут бороться иностранные архитекторы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, город екатеринбург, вид сверху, виды города
Застройку Екатеринбурга обсуждают в контексте подготовки к 300-летию городаФото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Уральский полпред Николай Цуканов заявил о том, что перспективный облик Екатеринбурга может быть определён по итогам международного конкурса архитектурных и градостроительных решений. Заявление было сделано на встрече с редакторами СМИ Уральского федерального округа.

Полпред подчеркнул, что тему прорабатывают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а он сам «готов оказать поддержку [в этом вопросе]». Тема архитектурного облика города обсуждается в контексте подготовки к 300-летию Екатеринбурга.

Комментируя актуальные события в Екатеринбурге, полпред также отметил, что опрос о выборе места для строительства храма Святой Екатерины, который пройдет 13 октября, позволит предотвратить ошибку, которая была допущена когда храм решили строить в сквере.

Само разрешение строить храм Святой Екатерины в сквере около театра драмы Николай Цуканов назвал «ошибкой в квадрате». Выбранная площадка, по его словам, была слишком мала, не была проведена работа с населением, а в конфликт была втянута русская православная церковь и фонд Святой Екатерины.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...