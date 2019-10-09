За облик Екатеринбурга будут бороться иностранные архитекторы

Застройку Екатеринбурга обсуждают в контексте подготовки к 300-летию города Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Уральский полпред Николай Цуканов заявил о том, что перспективный облик Екатеринбурга может быть определён по итогам международного конкурса архитектурных и градостроительных решений. Заявление было сделано на встрече с редакторами СМИ Уральского федерального округа.

Полпред подчеркнул, что тему прорабатывают губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, а он сам «готов оказать поддержку [в этом вопросе]». Тема архитектурного облика города обсуждается в контексте подготовки к 300-летию Екатеринбурга.

Комментируя актуальные события в Екатеринбурге, полпред также отметил, что опрос о выборе места для строительства храма Святой Екатерины, который пройдет 13 октября, позволит предотвратить ошибку, которая была допущена когда храм решили строить в сквере.

Само разрешение строить храм Святой Екатерины в сквере около театра драмы Николай Цуканов назвал «ошибкой в квадрате». Выбранная площадка, по его словам, была слишком мала, не была проведена работа с населением, а в конфликт была втянута русская православная церковь и фонд Святой Екатерины.