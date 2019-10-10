По словам источника, вторая полоса в Кольцово не повреждена Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Военный самолет экстренно сел в Кольцово

Аэропорт Кольцово не возобновляет полеты после аварийной посадки военного Ан-12 из соображений безопасности, сообщили «URA.RU» источники. По данным инсайдеров, вторая взлетная полоса авиаузла не повреждена, но в данный момент службы Кольцово не рискуют ее запускать, ссылаясь на распоряжение транспортного прокурора Свердловской области Сергея Забелова.

«Военные оцепили самолет, не говорят, куда летел, военная тайна. Кольцово сейчас вообще не работает», — рассказал источник «URA.RU».

10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился «на брюхо» в аэропорту Кольцово. По предварительным данным, в аварии никто не погиб.