Путин: Зеленский не сможет увести армию из Донбасса

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Владимир Путин указал, что Украине не хватает политической волиФото: сайт президента России
новость из сюжета
Война на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не может увести армию из Донбасса, заявил глава РФ Владимир Путин. Заявление прозвучало на заседании Совета глав государств СНГ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может», — передает ТАСС слова Путина. Глава РФ отметил, что разводу войску помешали вооруженные националисты: они приехали в районы Золотого и Петровского и заявили, что если армия Украины покинет фронт, то туда встанут они. Путин напомнил, что представители ДНР и ЛНР уже «дважды или трижды» давали сигнал о готовности сложить оружие, но ответа не было. По мнению президента России, в этом вопросе нужна политическая воля.

Ранее украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Решение Киева вызвало волну протестов на Украине.

Зеленский подчеркивал, что автономия для Донбасса не предусмотрена, а если закон об особом статусе не будет принят, то Киев выйдет из минских договоренностей, напоминает агентство Nation News.

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