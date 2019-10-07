Пушков отреагировал на критику в адрес Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков ответил лидеру украинской партии «Национальный корпус» и первому командиру полка «Азов» Андрею Билецкому, заявившему, что украинские войска не должны покидать Донбасс.
«Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка „Азов“ и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое», — написал Пушков на своей странице в Twitter. Российский политик расценивает слова Билецкого как прямой вызов власти президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее «URA.RU» сообщило, что украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет введение особого порядка местного самоуправления на временной основе в день выборов в отдельных частях Донецкой и Луганской областей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание документа является важным шагом для реализации Минских соглашений.
Однако на Украине подписание формулы многим не понравилось. Так, украинская оппозиция раскритиковала документ, назвав его «планом Путина», а партия Зеленского открестились от подписания формулы. Позже о плане высказался командир полка «Азов» Андрей Билецкий, назвавший документ «позорным», а отвод войск с Донбасса «преступным», уточняет агентство Nation News.
Народ Украины также негативно отреагировал на отвод войск. Так, 6 октября несколько тысяч украинцев вышли на Майдан на протест против формулы и предоставления Донбассу особого статуса, пишет RT.
Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое. Встреча 4-ки под угрозой. Прямой вызов власти Зеленского.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 октября 2019 г.