Пушков отреагировал на критику в адрес Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Россия давно говорила ЕС: именно на Украине всячески блокируют продвижение к миру в Донбассе. Сегодня это подтвердил представитель полка «Азов» и ветеранов АТО: они не согласны на отвод войск и никогда не покинут Золотое. Встреча 4-ки под угрозой. Прямой вызов власти Зеленского.