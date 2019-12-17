Задержания шли по всей территории Южног Урала Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области

В Челябинской области разгромлена организованная преступная группа (ОПГ), специализирующаяся на незаконной легализации иностранцев. При поддержке спецназа ФСБ операция, в которой участвовали пограничники, сотрудники Центра по противодействию терроризму и экстремизму и Главного следственного управления полицейского главка, прошла по всей территории региона.

«Преступники оформляли фиктивную регистрацию, поддельные трудовые договоры, а также занимались перевозкой нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания в России, — рассказали „URA.RU“ в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Челябинской области. — В ходе обысков изъяты загранпаспорта, заполненные регистрационные бланки и иные фиктивные документы».

Предварительно «заработок» преступников оценивается более чем в три миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Им грозит лишение свободы на срок до семи лет и штрафы до полумиллиона рублей.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Челябинской области