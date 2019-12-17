В Кремле оценили конкуренцию, с которой столкнется вернувшийся в Россию Opel

Производитель автомобилей Opel столкнется с усилившимися конкурентами, вернувшись в Россию. Компании, которые не покидали местный рынок, а наоборот на нем укрепились, теперь обладают преимуществом, сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рынок любой страны достаточно подвижен, есть моменты, когда спрос на авто падает и когда растет. В целом, компании, присутствующие здесь, сохраняют достаточно высокие объемы продаж. Некоторые компании, которые присутствуют здесь последовательно, укоренились и имеют широкую инфраструктуру. Конечно, у них есть определенные преимущества, — сказал Песков. — Кто-то принимает решения об изменении стратегии, а со временем их пересматривает. Рынок в любом случается остается крупным несмотря на определенную волатильность».
Opel 16 декабря объявил о возвращении в Россию. Партнерами бренда выступят 11 дилеров в крупных городах России. Для производства будут использовать завод в Калуге, а первые автомобили Grandland X и Zafira Life можно заказать в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде.
Компания General Motors объявила о прекращении официальных продаж Opel в марте 2015 года. Через два года американский автоконцерн General Motors продал немецкий бренд PSA Group. Французская компания пересмотрела взгляды на российский рынок.