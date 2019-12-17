Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти новорожденного на Урале

Следователи СКР по Каменск-Уральскому (Свердловская область) проводят доследственную проверку по факту смерти полуторамесячного младенца. ЧП произошло в поселке Покровском.
«Предварительно установлено, что мальчик был доставлен в больницу его отцом, который заметил, что самочувствие ребенка резко ухудшилось. Проведённые реанимационные мероприятия к положительному результату не привели, и мальчик скончался», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.
Следователю предстоит опросить родителей ребенка, истребована медицинская документация. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть младенца наступила от имевшегося у него заболевания.
Ранее «URA.RU» сообщало, что новорожденный ребенок умер, оставленный один в салоне легкового автомобиля. СКР уточняет, что родители успели довезти малыша в больницу, где он умер.