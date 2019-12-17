16 декабря 2019

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти новорожденного на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка успели привезти в блольницу, где он умерФото: Антон Белицкий © URA.RU

Следователи СКР по Каменск-Уральскому (Свердловская область) проводят доследственную проверку по факту смерти полуторамесячного младенца. ЧП произошло в поселке Покровском.

«Предварительно установлено, что мальчик был доставлен в больницу его отцом, который заметил, что самочувствие ребенка резко ухудшилось. Проведённые реанимационные мероприятия к положительному результату не привели, и мальчик скончался», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Следователю предстоит опросить родителей ребенка, истребована медицинская документация. Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть младенца наступила от имевшегося у него заболевания.

Ранее «URA.RU» сообщало, что новорожденный ребенок умер, оставленный один в салоне легкового автомобиля. СКР уточняет, что родители успели довезти малыша в больницу, где он умер.

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