В США признали превосходство России в сухопутных войсках

Специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation исследовали возможность американской артиллерии, которая не может похвастаться значительными успехами на протяжении последних двух десятилетий. Об этом пишет американское издание National Interest.
«С начала нового тысячелетия Пентагон начал концентрироваться на использовании авиации. Таким образом артиллерия оказалась отодвинута в сторону во время операций в Ираке и Афганистане, а специалистов области перевели на другие должности и места работы», — полагает один из американских военных аналитиков.
Исследователь центра Джон Гордон полагает, что американская артиллерия является атрофированной, в отличие от российской, у которой есть мощные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ракеты «Искандер».
Ранее журналисты американского издания National Interest заявляли о том, что возможная продажа Соединенными Штатами атомных подводных лодок своим союзникам может стать «худшим кошмаром» России и Китая. Таким способом США решит сразу несколько задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поставки Австралии американских субмарин класса «Вирджиния» позволят США усилить военную мощь, напоминает агентство Nation News. Аналитики уверены, что российские и китайские военные ведомства могут «прийти в ужас» от подобных перспектив.