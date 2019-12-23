Полпред Цуканов проведет неделю с Путиным и банкирами

Николай Цуканов начнет и закончит неделю в уральской столице Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Николай Цуканов на этой неделе примет участие в двух мероприятиях с участием главы государства Владимира Путина. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе полпредства, в понедельник Цуканов работает в Екатеринбурге.

В плане полпреда на 24 декабря — два мероприятия: встреча с руководством Уральского управления Банка России и расширенное заседание коллегии Минобороны в Москве, на котором будут подведены итоги 2019 года и намечены планы на 2020-й.

В среду, 25 декабря, Цуканов будет участвовать в Совете по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте РФ. В рабочем графике Цуканова на четверг, 26 декабря, стоит заседание Госсовета, на котором, как ожидается, рассмотрят вопросы образования и реализации аграрной политики.

В пятницу, 27 декабря, полпред вернется в Екатеринбург.